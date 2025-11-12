Уфимка отдала мошенникам более 13 млн рублей

Действовали мошенники по стандартной схеме: сначала женщине на телефон позвонил неизвестный. Он назвал персональные данные горожанки, ее умершего супруга и сына. Затем попросил продиктовать личные сведения, а также код из поступившего сообщения.

Далее с ней связывались якобы специалист финансового отдела «Госуслуг», сотрудники правоохранительных органов и банка. Злоумышленники уточнили информацию об имуществе и рассказали, что личный кабинет на портале взломали и попросили установить приложение. Отправили документ, который якобы подтверждает, что она осуществляла переводы в недружественное государство. Также они требовали сообщить информацию о счетах в банках, снять деньги и перевести их. Злоумышленники придумали легенду, что если в финансовом учреждении возникнут вопросы, то она должна ответить, что такая сумма необходима для покупки квартиры и автомобиля.

После этого аферисты предупредили, что за деньгами придет мужчина, и попросили придумать кодовое слово. Уфимка, не догадываясь, что общается с мошенниками, передала рюкзак с деньгами неизвестному. Злоумышленники еще несколько дней общались с потерпевшей о наличии денег у ее родителей и проведении обысков. Однако в последующем удалили переписку. Когда уфимка поняла, что попалась на крючок мошенников, поспешила обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело.