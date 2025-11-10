В Башкортостане суд конфисковал Porsche Macan S и Nissan X-Trail за пьяную езду

В Стерлибашевском районе в июле текущего года 58-летний местный житель попался за рулем в нетрезвом состоянии и без прав. Ранее он уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением прав на два года, а также конфисковал Nissan X-Trail в доход государства.

Похожий случай в Стерлитамаке: там остановили 40-летнюю местную жительницу за рулем Porsche Macan S, медосвидетельствование показало уровень алкоголя в крови подсудимой 1,076 мг/л.

Ранее она уже попадалась в нетрезвом состоянии за рулем. На суде женщина вину не признала. Суд оштрафовал ее на 250 тыс. рублей, лишил прав на 2,5 года и конфисковал машину в доход государства.