Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

В Башкортостане суд конфисковал Porsche Macan S и Nissan X-Trail за пьяную езду

Еще два жителя Башкортостана лишились дорогостоящих автомобилей за неоднократные нарушения.

Фото: roadandtrack.com

В Стерлибашевском районе в июле текущего года 58-летний местный житель попался за рулем в нетрезвом состоянии и без прав. Ранее он уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением прав на два года, а также конфисковал Nissan X-Trail в доход государства.

Похожий случай в Стерлитамаке: там остановили 40-летнюю местную жительницу за рулем Porsche Macan S, медосвидетельствование показало уровень алкоголя в крови подсудимой 1,076 мг/л.

Ранее она уже попадалась в нетрезвом состоянии за рулем. На суде женщина вину не признала. Суд оштрафовал ее на 250 тыс. рублей, лишил прав на 2,5 года и конфисковал машину в доход государства.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: