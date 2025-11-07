Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

В Башкортостане пенсионеры в декабре получат двойную пенсию

Осень уже подходит к концу, скоро длинные новогодние каникулы – период, когда практически все организации и службы уходят на отдых.

Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин напомнил о том, что в этом году в декабре пенсионеры получат двойную выплату.

Это стандартная практика. Первая выплата придет в начале месяца. Вторая – в последнюю неделю года (между 22 и 30 декабря). Фактически это будет пенсия за январь, ее перечислят заранее именно из-за новогодних каникул.

В первую очередь выплаты будут зачисляться на карту. Доставка через «Почту России» зависит от графика работы отделений (с 25 по 30 декабря).

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: