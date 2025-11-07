В Башкортостане пенсионеры в декабре получат двойную пенсию

Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин напомнил о том, что в этом году в декабре пенсионеры получат двойную выплату.

Это стандартная практика. Первая выплата придет в начале месяца. Вторая – в последнюю неделю года (между 22 и 30 декабря). Фактически это будет пенсия за январь, ее перечислят заранее именно из-за новогодних каникул.

В первую очередь выплаты будут зачисляться на карту. Доставка через «Почту России» зависит от графика работы отделений (с 25 по 30 декабря).