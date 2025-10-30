Трехлетнюю девочку, которую отец выбросил из окна, перевели из реанимации

Сегодня, 30 октября, министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что в состоянии ребенка отмечается положительная динамика.

Девочку перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение Российской детской клинической больницы Минздрава России. У девочки появились движения в конечностях, способность глотать, речь, обращения к матери.

«Пациентка находится на самостоятельном дыхании и получает консервативную терапию, направленную на компенсацию последствий травм.

За ее здоровьем ведет динамическое наблюдение мультидисциплинарная команда специалистов клиники. Девочка пребывает в палате вместе с мамой», – рассказал Рахматуллин.