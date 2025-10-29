Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Уфимский адвокат пойдет под суд за посредничество во взяточничестве

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего адвоката и его знакомого.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в марте 2025 года адвокат, представлявший интересы обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков, обратился к своему знакомому с предложением выступить посредником при передаче взятки полицейским.

За 3,5 млн рублей надеялись «купить» меру наказания, не связанную с лишением свободы, переквалификацию действий обвиняемого и последующее прекращение уголовного дела.

При получении денег от родственника обвиняемого адвокат и его помощник были задержаны сотрудниками УФСБ России по РБ.

Обвиняемые вину признали полностью. Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

