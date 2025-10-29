Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

В Уфе за неоплату парковки вынесено более 3,2 тыс. штрафов

В администрации Уфы подвели итоги первых четырех месяцев действия платной парковочной зоны в центре города.

Фото: администрация Уфы

Платные парковки в центральной части Уфы были запущены 27 июня этого года.

За это время в системе платных парковок зарегистрировано почти 108 тыс. пользователей. При этом 75% из них (81 тыс. человек) совершили как минимум одну парковочную сессию.

Всего за истекший период в зоне платной парковки совершено около 588 тыс. оплат, большая часть из них (417 тыс.) – около соцобъектов, где первый час парковки бесплатный.

97,6% всех оплат совершены в мобильном приложении «Горпарковки».

Максимальные фактические затраты на ежедневную парковку в течение месяца составляют не более 2 600 рублей. При этом средний показатель месячной финансовой нагрузки на жителей составляет 150-350 рублей.

Пользователи, игнорирующие установленные правила, получают штраф в размере 1500 рублей. За неоплату парковки уже вынесено свыше 3,2 тыс. постановлений об административном правонарушении.

На сегодняшний день уже более 7,7 тыс. жителей Башкортостана внесли сведения о своих автомобилях в региональный электронный реестр, который предполагает право бесплатного пользования платными парковками, из них 2988 – инвалиды.

