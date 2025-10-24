Житель Башкортостана лишился Toyota Rav4, сев за руль пьяным

В мае текущего года нетрезвый мужчина, не имея водительских прав, сел за руль Toyota Rav4, устроил ДТП на неохраняемой стоянке и попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение, а в этот раз отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Вины мужчина не отрицал. Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ и лишения прав на 2,5 года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.