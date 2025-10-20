На горе Большой Иремель потерялась альпинистка

Волонтеры и спасатели ведут поиски 43-летней туристки из Челябинска Полины Захаровой.
В прошлую пятницу Захарова в составе группы любителей походов начала восхождение на гору Большой Иремель в Башкортостане.
В какой-то момент она отделилась от группы, но к назначенному времени в лагерь не вернулась. Связи на Иремеле практически нет.
Поиски ведутся четвертый день. При этом СМИ отмечают, что Полина Захарова – не новичок в подобных походах и занимается альпинизмом четыре года.
Гора Большой Иремель расположена на северо-востоке Белорецкого района Башкортостана, высота – 1582 м.
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Челябинской области
