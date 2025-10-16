В Башкортостане экс-глава управления благоустройства города пойдет под суд

Следствие считает, что в период с мая по декабрь 2024 года мужчина получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 37 тыс. рублей за предоставление юридическому лицу спецтехники, принадлежащей учреждению.

Кроме того, обвиняемый подписал документы и принял фактически невыполненные работы по ремонту улиц Журавлиной, Ленина и Чеверева в Бирске.

Бывший чиновник вину признает, по требованию прокуратуры уволен в связи с утратой доверия.

Уголовное дело направлено в Бирский межрайонный суд для рассмотрения по существу.