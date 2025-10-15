В Уфимском районе с чиновника взыскали 4,5 млн рублей неподтвержденных доходов

В ходе проверки выяснилось, что мужчина перед назначением на должность главы администрации Николаевского сельсовета оформил ранее учрежденную и возглавляемую организацию на своего знакомого, однако фактически продолжал руководить ей.

Доход, полученный от такой деятельности, в сумме свыше 4,5 млн рублей, он не декларировал.

Кроме того, он без конкурса заключал с фирмой контракты на нужды муниципалитета, тем самым ограничив доступ другим участникам.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с теперь уже бывшего главы администрации 4,5 млн рублей. Суд удовлетворил требования прокурора, что подтвердил Верховный суд республики.