Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

В Башкортостане бухгалтер больницы похитила более 1,3 млн рублей

Прокуратура Зилаирского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней местной жительницы.

По версии следствия, женщина, являясь главным бухгалтером местной больницы, фиктивно трудоустроила в учреждение свою мать в качестве уборщицы и составила подложный договор на выполнение консультационных услуг по бухгалтерскому учету со своей сестрой.

Также внесла данные о предоставлении стимулирующих выплат фельдшерам, которые часть полученных премий передавали ей.

Всего таким образом в течение двух лет она получила более 1,3 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Зилаирский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: