В Башкортостане бухгалтер больницы похитила более 1,3 млн рублей

Прокуратура Зилаирского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней местной жительницы.
По версии следствия, женщина, являясь главным бухгалтером местной больницы, фиктивно трудоустроила в учреждение свою мать в качестве уборщицы и составила подложный договор на выполнение консультационных услуг по бухгалтерскому учету со своей сестрой.
Также внесла данные о предоставлении стимулирующих выплат фельдшерам, которые часть полученных премий передавали ей.
Всего таким образом в течение двух лет она получила более 1,3 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Уголовное дело направлено в Зилаирский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
