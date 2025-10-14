В Башкортостане бухгалтер больницы похитила более 1,3 млн рублей

По версии следствия, женщина, являясь главным бухгалтером местной больницы, фиктивно трудоустроила в учреждение свою мать в качестве уборщицы и составила подложный договор на выполнение консультационных услуг по бухгалтерскому учету со своей сестрой.

Также внесла данные о предоставлении стимулирующих выплат фельдшерам, которые часть полученных премий передавали ей.

Всего таким образом в течение двух лет она получила более 1,3 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Зилаирский межрайонный суд для рассмотрения по существу.