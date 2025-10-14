Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Уфимский подросток пойдет под суд за пропаганду терроризма

Ленинским межрайонным следственным отделом по Уфе предъявлено обвинение 16-летнему местному жителю.

Следствие считает, что обвиняемый, разделяя идеологию одной из террористических организаций, деятельность которой запрещена на территории России, с января по март 2025 года публиковал в интернете различные посты, оправдывающие и пропагандирующие деятельность запрещенной структуры.

По месту жительства фигуранта проведен обыск, изъяты компьютеры, телефоны и другие предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Следственное управление предупреждает, что за публичное оправдание и пропаганду террористической деятельности законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Уголовная ответственность наступает с 16 лет.

