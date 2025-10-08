Уфимец лишился Ford Focus и отправится в тюрьму за пьяную езду

В июне 2025 года сотрудники Госавтоинспекции между Уфой и Чекмагушем остановили автомобиль Ford Focus, водитель был пьян. Ранее мужчина уже лишался прав за вождение в нетрезвом виде.

Подсудимый вины не отрицал. Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд с учетом имеющейся судимости назначил ему наказание в виде девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением прав на два года, а также конфисковал машину в доход государства.