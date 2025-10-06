Уфимская пенсионерка отдала мошенникам более 2,8 млн рублей

Мошенники действовали по стандартной схеме: сначала позвонил неизвестный, представившийся работником одного из интернет-провайдеров города, и предложил ей скидку при оплате услуг, запросив для заключения договора номер СНИЛС.

Вскоре после этого последовал звонок якобы от сотрудника военной прокуратуры. Он предупредил заявительницу, что после передачи данных СНИЛС мошенникам, ее счета оказались под угрозой и деньги могут быть использованы для финансирования террористических организаций.

Для обеспечения безопасности счетов заявительнице было предложено снять все деньги и задекларировать их. В ходе беседы пенсионерка сообщила звонившим о наличии у нее денег на вкладе, так же о том, что часть накоплений она хранит дома.

Несмотря на предупреждения банковских работников о возможной мошеннической схеме, пенсионерка настояла на выдаче денег, утверждая, что они нужны ей лично на лечение. Получив сумму через несколько дней, она сообщила об этом мошенникам и передала их прибывшему к ней курьеру – более 2,8 млн рублей.