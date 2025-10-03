Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

В Уфе под суд пойдет инструктор, по вине которого чуть не утонул ребенок

Прокуратура Ленинского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении инструктора Центра спортивной подготовки.

В марте 2023 года группа учащихся одной из школ прибыла в спортивный центр в Ленинском районе для посещения бассейна.

Один из подростков не умел плавать, однако инструктор допустил нахождение ребенка в бассейне без спасательного жилета, не проводил инструктаж техники безопасности.

В результате 13-летний мальчик начал тонуть и потерял сознание. Находился под водой около 1,5 минут, его здоровью причинен тяжкий вред.

Теперь инструктор обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (пункт «в» части второй статьи 238 УК РФ).

Уголовное дело направлено в Ленинский районный г. Уфы для рассмотрения по существу.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: