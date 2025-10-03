В Уфе под суд пойдет инструктор, по вине которого чуть не утонул ребенок

В марте 2023 года группа учащихся одной из школ прибыла в спортивный центр в Ленинском районе для посещения бассейна.

Один из подростков не умел плавать, однако инструктор допустил нахождение ребенка в бассейне без спасательного жилета, не проводил инструктаж техники безопасности.

В результате 13-летний мальчик начал тонуть и потерял сознание. Находился под водой около 1,5 минут, его здоровью причинен тяжкий вред.

Теперь инструктор обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (пункт «в» части второй статьи 238 УК РФ).

Уголовное дело направлено в Ленинский районный г. Уфы для рассмотрения по существу.