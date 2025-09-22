Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане турагент пойдет под суд за мошенничество на 2,4 млн рублей

Прокуратура Салавата утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы.

Женщина, будучи турагентом, продавала жителям путевки на зарубежные курорты, однако свои обязательства по бронированию и оплате туров не выполняла.

В результате пострадали 24 человека, общая сумма ущерба составила более 2,4 млн рублей.

Теперь женщине грозит ответственность по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.

