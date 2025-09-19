В Уфе мужчина получил 4 года тюрьмы за работу на мошенников

В сентябре 2023 года обвиняемый в сети списался с мошенниками, которые предложили ему поработать на них курьером.

Спустя месяц мошенник, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил 87-летней женщине, что с ее банковского счета якобы осуществлен перевод денег в пользу вооруженных сил другого государства и что необходимо передать все имеющиеся у нее деньги для сверки серийных номеров купюр сотруднику ЦБ РФ.

Далее подсудимый прибыл к потерпевшей, забрал у нее 145 тыс. рублей и перечислил их на дропперский счет, оставив себе лишь 6,5 тыс. рублей.

Мужчина признал вину в совершении преступления, ранее судим. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и взыскал сумму причиненного ущерба.