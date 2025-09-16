Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане пенсионерке удалось вернуть 270 тыс. рублей, переведенные мошенникам

Сосновоборский городской суд Ленинградской области вынес решение по иску прокурора ЗАТО Межгорье о взыскании с жителя города Сосновый Бор ущерба, причиненного преступлением.

В январе 2025 года 73-летней женщине из ЗАТО Межгорье поступил звонок от мужчины, который сообщил, что сим-карта ее оператора связи якобы заблокирована.

Убедив потерпевшую в необходимости проверки функционирования приложений на ее мобильном телефоне, злоумышленники получили дистанционно к нему доступ и перевели 270 тыс. рублей на дропперский счет, принадлежащий жителю Ленинградской области, который предоставил свои данные мошенникам.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании похищенного, а также процентов за пользование чужими деньгами.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, счета обвиняемого арестованы.

