В Уфе прокуратура взыскала с больницы деньги, потраченные на лекарства ребенку-инвалиду

Прокуратура Демского района Уфы провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения.
12-летняя девочка страдает сахарным диабетом, является инвалидом и ей необходимо регулярно принимать жизненно важный препарат, который она должна получать в льготном порядке.
В ходе проверки выяснилось, что в течение длительного времени положенное лекарство ребенок не получал, в связи с чем мать вынуждена была приобретать его самостоятельно.
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании регионального министерства здравоохранения и медицинской организации обеспечить бесперебойное предоставление пациентке медикамента и возмещении затраченных расходов.
Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с лечебного учреждения более 300 тыс. рублей.
