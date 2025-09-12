Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе прокуратура взыскала с больницы деньги, потраченные на лекарства ребенку-инвалиду

Прокуратура Демского района Уфы провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения.

12-летняя девочка страдает сахарным диабетом, является инвалидом и ей необходимо регулярно принимать жизненно важный препарат, который она должна получать в льготном порядке.

В ходе проверки выяснилось, что в течение длительного времени положенное лекарство ребенок не получал, в связи с чем мать вынуждена была приобретать его самостоятельно.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании регионального министерства здравоохранения и медицинской организации обеспечить бесперебойное предоставление пациентке медикамента и возмещении затраченных расходов.

Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с лечебного учреждения более 300 тыс. рублей.

