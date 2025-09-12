Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

В Башкортостане может появиться День многодетной семьи

Парламентарии Башкортостана планируют рассмотреть на ближайшем заседании Госсобрания проект закона об учреждении новой знаменательной даты.

Законопроектом предлагается учредить День многодетной семьи: отмечать его будут 21 декабря.

В парламенте считают, что это «будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и пропаганде многодетности».

«По сути, традиция чествовать в конце года многодетные семьи в Башкортостане уже сложилась: ежегодно на одной из лучших республиканских площадок собираются победители и призеры всероссийского проекта "Семья года", других семейных конкурсов.

И в целом декабрь как преддверие Нового года и Рождества традиционно ассоциируется с семьей, теплом домашнего очага. Новый праздник органично впишется в существующую систему культурных традиций нашего края», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: