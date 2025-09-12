В Башкортостане может появиться День многодетной семьи

Законопроектом предлагается учредить День многодетной семьи: отмечать его будут 21 декабря.

В парламенте считают, что это «будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и пропаганде многодетности».

«По сути, традиция чествовать в конце года многодетные семьи в Башкортостане уже сложилась: ежегодно на одной из лучших республиканских площадок собираются победители и призеры всероссийского проекта "Семья года", других семейных конкурсов.

И в целом декабрь как преддверие Нового года и Рождества традиционно ассоциируется с семьей, теплом домашнего очага. Новый праздник органично впишется в существующую систему культурных традиций нашего края», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.