В Башкортостане жертвам мошенников предоставят бесплатную юридическую помощь

Проект предполагает, что жители Башкортостана, ставшие жертвами мошенников, использующих интернет для кражи денег, недвижимости или другого имущества, смогут бесплатно получать юридические консультации и помощь в подготовке необходимых документов от государственного юридического бюро.

Услуги юристов будут доступны также родителям и опекунам, чьи несовершеннолетние дети или недееспособные подопечные пострадали от таких преступлений.

По данным МВД, в Башкортостане за 2024 год жители республики потеряли 4,4 млрд рублей. В целом по стране ущерб от кибермошенничества вырос более чем на треть – со 147 млрд до 200 млрд рублей.

В Банке России ранее заявили, что в 2024 году с тем или иным видом финансового кибермошенничества сталкивался каждый третий житель страны, при этом 9% из них лишились денег.