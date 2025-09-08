В Башкортостане жертвам мошенников предоставят бесплатную юридическую помощь

На первом пленарном заседании осенней сессии в сентябре депутаты республики рассмотрят законопроект, направленный на защиту прав граждан, пострадавших от кибермошенничества.
Проект предполагает, что жители Башкортостана, ставшие жертвами мошенников, использующих интернет для кражи денег, недвижимости или другого имущества, смогут бесплатно получать юридические консультации и помощь в подготовке необходимых документов от государственного юридического бюро.
Услуги юристов будут доступны также родителям и опекунам, чьи несовершеннолетние дети или недееспособные подопечные пострадали от таких преступлений.
По данным МВД, в Башкортостане за 2024 год жители республики потеряли 4,4 млрд рублей. В целом по стране ущерб от кибермошенничества вырос более чем на треть – со 147 млрд до 200 млрд рублей.
В Банке России ранее заявили, что в 2024 году с тем или иным видом финансового кибермошенничества сталкивался каждый третий житель страны, при этом 9% из них лишились денег.
Комментарии (0)