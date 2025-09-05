Жители Башкортостана накопили на банковских счетах 841 млрд рублей

В докладе говорится, что в июле – августе банковские депозиты оставались привлекательными для вкладчиков, несмотря на снижение процентных ставок.

Приток средств в банки продолжился в том числе из-за того, что клиенты стремились зафиксировать доходность в условиях снижения депозитных ставок.

По состоянию на первое августа 2025 года жители Башкортостана держали на вкладах 841 млрд рублей (без учета счетов эскроу). За июль сумма выросла на 1,6%, годовой рост составил 23%.

Увеличиваются и депозиты организаций республики. За год их объем вырос на 3%, ­почти до 100 млрд рублей. Денег индивидуальных предпринимателей стало больше на 16% (38 млрд рублей на первое августа).