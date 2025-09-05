Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Жители Башкортостана накопили на банковских счетах 841 млрд рублей

Банк России подготовил аналитический доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ». В нем содержится информация о текущем состоянии разных секторов экономики в разрезе макрорегионов.

В докладе говорится, что в июле – августе банковские депозиты оставались привлекательными для вкладчиков, несмотря на снижение процентных ставок.

Приток средств в банки продолжился в том числе из-за того, что клиенты стремились зафиксировать доходность в условиях снижения депозитных ставок.

По состоянию на первое августа 2025 года жители Башкортостана держали на вкладах 841 млрд рублей (без учета счетов эскроу). За июль сумма выросла на 1,6%, годовой рост составил 23%.

Увеличиваются и депозиты организаций республики. За год их объем вырос на 3%, ­почти до 100 млрд рублей. Денег индивидуальных предпринимателей стало больше на 16% (38 млрд рублей на первое августа).

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: