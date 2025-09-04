Пожилая уфимка, ставшая жертвой мошенников, пойдет под суд за кражу

В июне 2024 года уфимка стала жертвой мошенников, которые обманом похитили у нее почти 2,7 млн рублей.

По этому факту было возбуждено уголовное дело, а женщина признана потерпевшей.

Несмотря на это, она продолжила в мессенджере общение со злоумышленниками, которые предложили ей участвовать в мошеннической схеме в качестве курьера.

Женщина согласилась и трижды встречалась в Уфе с 72-летней жительницей Кармаскалинского района, которую развели на 280 тыс. рублей. Полученные деньги обвиняемая перевела на банковские счета своих соучастников, заработав 15 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.