Уфимцы больше довольны жизнью, чем жители Казани, Москвы и Санкт-Петербурга

Все они отвечали на вопрос: «Принимая во внимание все стороны жизни, насколько вы удовлетворены своей жизнью в целом в настоящее время?» и должны были удовлетворенность своей жизнью от одного до десяти.

Выяснилось, что средний уровень удовлетворенности жизнью среди экономически активного населения страны составляет 6,18 балла из 10 возможных.

Наибольший уровень удовлетворенности жизнью характерен для зумеров (6,53 балла у молодежи до 24 лет).

Мужчины в среднем менее удовлетворены своей жизнью (5,87 балла против 6,44 среди женщин).

Респонденты со средним профессиональным образованием более довольны жизнью (6,24 балла), чем обладатели высшего образования (5,98).

Трудоустроенные россияне чаще довольны текущей действительностью, чем безработные (6,46 и 5,76 балла соответственно).

Те, кто состоит в браке, значительно более довольны тем, как складывается жизнь (6,38), чем одинокие респонденты (5,19). Аналогичная, хотя и менее выраженная тенденция наблюдается среди респондентов с детьми (6,14) и без них (5,33).

Наивысшие показатели удовлетворенности жизнью зафиксированы в Поволжье и южных городах: Самаре (6,75), Ростове-на-Дону (6,70) и Краснодаре (6,48).

Уфимцы в среднем оценили свою удовлетворенность жизнью на 6,4 балла из 10 – четвертая строчка среди участвовавших в опросе городов.

Для сравнения, в Москве средний балл – 5,81, в Санкт-Петербурге – 5,85, в Казани – 6,02.