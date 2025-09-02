Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На жительницу Башкортостана оформили кредит, используя ее старый номер телефона

В дежурную часть отдела МВД России по городу Нефтекамску за помощью обратилась 61-летняя местная жительница.

Женщина сообщила о том, что получила банковское извещение о том, что у нее имеется задолженность по кредитным обязательствам, однако сама она к этому кредиту не имеет никакого отношения, заявки не подавала, деньги не получала.

В ходе проверки выяснилось, что  год назад пенсионерка сменила номер телефона – купила новую сим-карту, однако старый номер остался привязанным к банковскому приложению.

Недавно этот номер достался мошеннику, который, заполучив код доступа от имени пострадавшей, оформил кредит на 45 тыс. рублей и из этой суммы списал более 18 тыс. рублей.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

