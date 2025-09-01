У жителя Башкортостана конфисковали Nissan X-Trail за пьяную езду

В январе текущего года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Nissan X-Trail, за рулем находился нетрезвый водитель. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишен прав.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением прав на два года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.