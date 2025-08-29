У двоих жителей Башкортостана конфисковали дорогостоящие иномарки за пьяную езду

Уголовные дела по фактам вождения в нетрезвом виде рассматривали в стерлитамакском городском суде и октябрьском районном суде Уфы.
Первый случай: 23-летний житель Стерлитамака был задержан сотрудниками полиции в нетрезвом состоянии за рулем Kia Rio.
Во втором случае Госавтоинспекция Уфы на улице 50 лет СССР остановила автомобиль Suzuki Grand Vitara, за рулем которого находился 38-летний водитель, предположительно, в состоянии опьянения – от медицинского освидетельствования он отказался.
Оба ранее уже привлекались к административной ответственности за подобные нарушения и оба признали вину на суде.
Первый получил 200 часов обязательных работ с отбыванием наказания не более четырех часов в день на объектах, определяемых органами местного самоуправления, и лишением прав на два года.
Второй – 250 часов обязательных работ с лишением прав на два с половиной года.
Обе иномарки конфискованы в доход государства.
