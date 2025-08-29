Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

У двоих жителей Башкортостана конфисковали дорогостоящие иномарки за пьяную езду

Уголовные дела по фактам вождения в нетрезвом виде рассматривали в стерлитамакском городском суде и октябрьском районном суде Уфы.

Фото auto-motor-und-sport.de

Первый случай: 23-летний житель Стерлитамака был задержан сотрудниками полиции в нетрезвом состоянии за рулем Kia Rio.

Во втором случае Госавтоинспекция Уфы на улице 50 лет СССР остановила автомобиль Suzuki Grand Vitara, за рулем которого находился 38-летний водитель, предположительно, в состоянии опьянения – от медицинского освидетельствования он отказался.

Оба ранее уже привлекались к административной ответственности за подобные нарушения и оба признали вину на суде.

Первый получил 200 часов обязательных работ с отбыванием наказания не более четырех часов в день на объектах, определяемых органами местного самоуправления, и лишением прав на два года.

Второй – 250 часов обязательных работ с лишением прав на два с половиной года.

Обе иномарки конфискованы в доход государства.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: