У двоих жителей Башкортостана конфисковали дорогостоящие иномарки за пьяную езду

Первый случай: 23-летний житель Стерлитамака был задержан сотрудниками полиции в нетрезвом состоянии за рулем Kia Rio.

Во втором случае Госавтоинспекция Уфы на улице 50 лет СССР остановила автомобиль Suzuki Grand Vitara, за рулем которого находился 38-летний водитель, предположительно, в состоянии опьянения – от медицинского освидетельствования он отказался.

Оба ранее уже привлекались к административной ответственности за подобные нарушения и оба признали вину на суде.

Первый получил 200 часов обязательных работ с отбыванием наказания не более четырех часов в день на объектах, определяемых органами местного самоуправления, и лишением прав на два года.

Второй – 250 часов обязательных работ с лишением прав на два с половиной года.

Обе иномарки конфискованы в доход государства.