В Уфе старики-разбойники пытались шантажом выманить $300 тыс.

Судом установлено, что обвиняемые совместно с другим человеком, который проходит по отдельному делу, шантажировали должностное лицо законодательного органа государственной власти республики.

Они требовали у депутата Курултая Вадима Старова $300 тыс., угрожая передачей в вышестоящий орган государственной власти сведений, дискредитирующих его деятельность.

На судебном заседании подсудимые пенсионеры признали свою вину.

Суд счел их виновными по части третьей статьи 30 и части четвертой статьи 159 УК РФ (подготовка к тяжкому преступлению и мошенничество, совершенное организованной группой).

Пенсионеры получили четыре и четыре с половиной года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.