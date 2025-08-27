Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

В Уфе старики-разбойники пытались шантажом выманить $300 тыс.

Кировским районным судом Уфы рассмотрено уголовное дело в отношении 69-летнего и 71-летнего мужчин.

Судом установлено, что обвиняемые совместно с другим человеком, который проходит по отдельному делу, шантажировали должностное лицо законодательного органа государственной власти республики.

Они требовали у депутата Курултая Вадима Старова $300 тыс., угрожая передачей в вышестоящий орган государственной власти сведений, дискредитирующих его деятельность.

На судебном заседании подсудимые пенсионеры признали свою вину.

Суд счел их виновными по части третьей статьи 30 и части четвертой статьи 159 УК РФ (подготовка к тяжкому преступлению и мошенничество, совершенное организованной группой).

Пенсионеры получили четыре и четыре с половиной года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

