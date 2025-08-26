Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане депутат оштрафован за попытку дачи взятки

Белокатайский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного депутата одного из сельских поселений.

Фото опубликовал Владимир Севастьянов

В декабре 2024 года при патрулировании села Большеустьикинское инспекторы ДПС остановили автомобиль Opel Astra, водитель которого был с признаками алкогольного опьянения.

При составлении административного протокола мужчина передал сотруднику ГИБДД 30 тыс. рублей, надеясь избежать наказания. Инспектор отказался от вознаграждения и сообщил об этом сотрудникам полиции.

Подсудимый вину признал. Суд счел его виновным по части третьей стати 30 и части третьей статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки) и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей, сумма взятки также была конфискована.

