Общество

Уфимец отправится в тюрьму за пьяную езду

Демский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя.

В апреле 2025 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль BMW 530, водитель был пьян. Ранее мужчина уже был судим за вождение в нетрезвом виде, а этот автомобиль принадлежит его отцу.

Он признан виновным в совершении двух преступлений по части второй статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное деяние).

Подсудимый вину признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на год с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением прав на 3,5 года.

