19-летний уфимец осужден за поджог локомотива

Следствие считает, что обвиняемый в мессенджере вступил переписку с неустановленным лицом и получил от последнего задание за 80 тыс. рублей поджечь локомотив.

Далее он провел разведку местности, сделал фото и видео указанной машины, на следующий день прибыл на участок, расположенный на территории Железнодорожного вокзала станции «Уфа» Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», разбил стекло кабины машиниста и, разлив в ней горючую жидкость, поджег.

Теперь незадачливому поджигателю грозит ответственность по пункту «а» части второй статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) – от 12 до 20 лет лишения свободы.

Пока что судом он отправлен под стражу на два месяца. На слушании лицо и руки обвиняемого были забинтованы.