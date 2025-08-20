Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Житель Башкортостана лишился Kia Rio, сев за руль пьяным

Стерлитамакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.

Фото: motoreport.de

В феврале текущего года мужчина, ранее лишенный прав за пьяную езду, в нетрезвом состоянии сел за руль своей Kia Rio и по пути был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

Суд счел его виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Мужчине назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением прав на два года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.

