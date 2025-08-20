Игорь Николаев засудил предпринимательницу из Уфы

Команда юристов Николаева рассылает иски всем, кто пытается незаконно нажиться на его творчестве – в частности, на запатентованной им фразе «Выпьем за любовь».

Недавно под раздачу попала и предпринимательница из Уфы: она продавала шоколадки с котиками на разных маркетплейсах по цене до 570 рублей за штуку. У одной из них на упаковке была изображена котоверсия Игоря Николаева с бокалом и фразой «Выпьем за любовь».

Николаев потребовал с ИП 250 тыс. рублей, но Арбитражный суд Башкортостана счел это излишним и взыскал с нее 25 тыс. рублей. Мемный шоколад с продажи уже сняли.