Жительнице Башкортостана не удалось вернуть автомобиль, конфискованный за пьяную езду

В сентябре 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Салавата остановили автомобиль Kia Spectra, за рулем которого находилась нетрезвая женщина. Ранее она уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Женщину признали виновной в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Подсудимая вину не отрицала. Суд назначил ей штраф в 200 тыс. рублей и лишил прав на полтора года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.

Не согласившись с изъятием имущества, которое принадлежит на праве собственности ее матери, женщина обжаловала приговор, однако Верховный суд республики апелляцию отклонил.