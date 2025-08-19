Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Жительнице Башкортостана не удалось вернуть автомобиль, конфискованный за пьяную езду

Салаватский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы.

Фото: theautochannel.com

В сентябре 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Салавата остановили автомобиль Kia Spectra, за рулем которого находилась нетрезвая женщина. Ранее она уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Женщину признали виновной в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Подсудимая вину не отрицала. Суд назначил ей штраф в 200 тыс. рублей и лишил прав на полтора года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.

Не согласившись с изъятием имущества, которое принадлежит на праве собственности ее матери, женщина обжаловала приговор, однако Верховный суд республики апелляцию отклонил.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: