Общество

У жителя Башкортостана конфисковали Kia Rio за пьяную езду

Альшеевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.

Фото auto-motor-und-sport.de

В апреле текущего года мужчина, ранее лишенный прав за пьяную езду, в нетрезвом состоянии сел за руль своей Kia Rio и поехал в развлекательное заведение, около которого на парковке врезался в припаркованный автомобиль.

Вины он не отрицал. Суд счел его виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Мужчине назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением прав на два года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.

