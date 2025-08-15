У жителя Башкортостана конфисковали Kia Rio за пьяную езду

В апреле текущего года мужчина, ранее лишенный прав за пьяную езду, в нетрезвом состоянии сел за руль своей Kia Rio и поехал в развлекательное заведение, около которого на парковке врезался в припаркованный автомобиль.

Вины он не отрицал. Суд счел его виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Мужчине назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением прав на два года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.