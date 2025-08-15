Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Директора по охране труда БСК и начальника отдела Ростехнадзора отправили под домашний арест

Первые правовые последствия аварии на производстве БСК, случившейся девятого августа. Тогда пострадали более 30 человек, один скончался.

Ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии АО «БСК» и  начальника отдела Ростехнадзора рассматривали в Советском районном суде.

Первый обвиняется по части второй статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека), второй – по части второй статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).

Согласно материалам дела, девятого августа текущего года произошла разгерметизация и утечка газа на технологическом трубопроводе АО «БСК», повлекшая объемный взрыв и последующую утечку остаточного винилхлорида-поливинилхлорида. В результате в больницы поступили 34 сотрудника подрядной организации, один из которых скончался.

Установлено, что начальник отдела Ростехнадзора фактически не руководил деятельностью подчиненных должностных лиц, плановые и внеплановые проверки не осуществлялись своевременно, в результате чего трубопровод хлористого водорода с июня 2025 года использовался за пределами срока его безопасной эксплуатации.

С сентября 2023 года этот объект вообще не проверяли, предписания об устранении нарушений требований промышленной безопасности не выдавались.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до девятого октября 2025 года.

