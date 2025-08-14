Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

В Башкортостане начальница почтового отделения похитила более 5 млн рублей

Абзелиловский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы.

В 2021-2023 годах женщина, будучи начальницей местного отделения почты, под видом открытия выгодных вкладов в банке получила от 12 жителей почти 3,5 млн рублей, которые потратила по своему усмотрению.

Также она похитила у пожилой местной жительницы пенсию, а у знакомой сняла деньги с банковской карты.

Кроме того, экс-руководитель присвоила почти два млн рублей, полученные от продажи товаров, принадлежащих АО «Почта России».

Подсудимая признала вину в совершении преступлений, частично возместила ущерб жителям.

Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

