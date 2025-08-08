Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Четверо уфимцев украли у маркетплейса товары на 2,2 млн рублей

Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых местных жителей.

По версии следствия, один из обвиняемых, занимающий должность заместителя регионального руководителя одного из крупнейших маркетплейсов, разработал схему кражи товаров. Имея доступ к учетной записи личного кабинета интернет-магазина, он получал информацию о товарах и видеокамерах, находящихся в пунктах выдачи заказов по различным адресам в Уфе.

В ночное время он проникал в офисы маркетплейса и похищал планшеты, смарт-часы, роботы-пылесосы и другую технику. В одном из случаев подменил 15 дорогостоящих смарт-часов на ранее приобретенную неоригинальную продукцию.

В этом ему помогали его сестра и двое знакомых. Причиненный ущерб оценили в 2,2 млн рублей.

Теперь им грозит ответственность по частям второй, третьей и четвертой статьи 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

