В Башкортостане вступит в силу льгота для семей с детьми

С первого сентября школьники из многодетных семей смогут бесплатно ездить в городском транспорте. Льгота представляется с 2024 года и только на период учебного года.

Оформить ее можно в филиалах Республиканского центра соцподдержки, офисах МФЦ или через региональный портал госуслуг. Вся процедура оформления занимает не более 10 дней с момента подачи заявки.

Если вы уже подавали заявление на бесплатный проезд после первого ноября 2024 года, повторное обращение не требуется.