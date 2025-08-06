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В Башкортостане вступит в силу льгота для семей с детьми

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова напомнила о льготе, которая начнет действовать в следующем месяце.

Фото опубликовала Ленара Иванова

С первого сентября школьники из многодетных семей смогут бесплатно ездить в городском транспорте. Льгота представляется с 2024 года и только на период учебного года.

Оформить ее можно в филиалах Республиканского центра соцподдержки, офисах МФЦ или через региональный портал госуслуг. Вся процедура оформления занимает не более 10 дней с момента подачи заявки.

Если вы уже подавали заявление на бесплатный проезд после первого ноября 2024 года, повторное обращение не требуется.

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