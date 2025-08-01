У жителя Башкортостана конфисковали автомобиль за пьяную езду

В этом году в канун восьмого марта около 23:40 сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Лада Гранта». За рулем находился нетрезвый водитель, сообщивший, что он едет в магазин за цветами для супруги. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением прав на два года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.