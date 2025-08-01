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В Башкортостане комиссия помиловала женщину

Спикер республиканского парламента Константин Толкачев провел очередное заседание возглавляемой им комиссии по вопросам помилования.

Было рассмотрено два ходатайства.

Первое: жительница Стерлитамака была задержана сотрудниками полиции за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, и это уже второй такой эпизод в ее биографии, поэтому наказание было суровым: обязательные работы, лишение водительских прав на два года и конфискация в доход государства автомобиля.

Женщина лишилась машины, полностью отработала назначенные судом 240 часов, но пока еще не может получить водительские права. Решением большинства голосов комиссия решила помиловать женщину и разрешить ей вернуть права.

Втрое: сотрудник ППС разработал целый план по организации наркобизнеса: договорился с сообщниками, создал сайт и организовал закупку наркотиков для последующего сбыта. Однако до продажи запрещенных веществ дело не дошло. За покушение на незаконный сбыт наркотиков через интернет организованной группой в особо крупном размере суд приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Ему комиссия в помиловании отказала.

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