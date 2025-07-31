Уфимской пенсионерке удалось вернуть 4 млн рублей, переведенные мошенникам

В феврале 2024 года 74-летней уфимки в мессенджере поступило сообщение якобы от директора колледжа, в котором она работает мастером производственного обучения. Абонент сообщил, что с потерпевшей свяжется лицо, занимающееся документацией учебного учреждения, и необходимо ответить на его вопросы.

Спустя некоторое время ей позвонил неизвестный, который под предлогом декларирования и сохранения вкладов, путем обмана убедил перевести деньги на «безопасный» счет.

Та перевела более четырех млн рублей на расчетные счета дропперов из Кемеровской области и Алтайского края.

Прокуратура обратилась в суды с исковыми заявлениями о взыскании похищенного, а также процентов за пользование чужими денежными средствами с владельцев счетов. Заявленные требования суд удовлетворил, до есть деньги будут взысканы с сообщников мошенников.