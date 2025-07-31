В Уфе подросток пойдет под суд за госизмену

Следствие считает, что в период с сентября 2024 года по февраль 2025 года несовершеннолетний, получая задания от кураторов в интернете, собирал сведения о стратегически важных объектах топливно-энергетического комплекса, автомобилях, припаркованных около интересующих куратора организаций, учреждениях и жилых домах, расположенных в Уфе, Рязани и Казани.

За информацию он получал вознаграждение от одной до 65 тыс. рублей. Собранная информация предназначалась для передачи украинской стороне с целью совершения диверсий и терактов.

В январе текущего года подросток согласился за 200 тыс. рублей поджечь железнодорожный локомотив, однако был раньше задержан оперативниками.

Сейчас его отправили под стражу, обвиняемому грозит ответственность по части первой статьи 30 и части первой статьи 281, а также по статье 275 УК РФ – государственная измена и приготовление к диверсии. По совокупности – вплоть до пожизненного.