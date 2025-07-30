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46-летняя Уфимка получила 12 лет тюрьмы за экстремизм

Кировским районным судом г. Уфы рассмотрено уголовное дело в отношении 46-летней местной жительницы.

Судом установлено, что подсудимая участвовала в деятельности неназванного экстремистского сообщества.

Как сообщает пресс-служба судов Башкортостана, это сообщество «создано с целью осуществления экстремистской деятельности, влекущей нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и юридических лиц, обществу и государству, а также создавало реальную угрозу причинения такого вреда».

Кроме того, она под видом достоверных сообщений распространяла фейки о ВС РФ.

Подсудимая вины не признает. Суд назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год и лишением права администрировать сайты, организовывать и участвовать в массовых мероприятиях на пять лет.

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