В Башкортостане вынесен приговор поставщикам контрафактного алкоголя

Житель Благовещенска организовал регулярные поставки на территорию республики контрафактного алкоголя и привлек к этой деятельности еще девять человек, которые выполняли функции грузчиков, водителей, продавцов.

Товар, поступающий из других регионов России, хранился на складе по улице Кирова в Благовещенске, откуда транспортировался в Уфу для продажи.

Полиция изъяла более 61 тыс. бутылок алкогольной продукции на сумму более 11 млн рублей. Ущерб, причиненный правообладателям, превысил 14 млн рублей.

Суд назначил двоим подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок четыре и четыре с половиной года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Всем участникам преступной группы предстоит заплатить штраф в размере от 500 тыс. рублей до 1,2 млн рублей.

Кроме того, суд удовлетворил требования правообладателей о взыскании суммы причиненного ущерба.