Июль 2025: уфимцы рассказали, сколько денег в месяц им нужно для счастья

Респондентам задавался вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?»

По состоянию на июль 2025 года среднестатистическому россиянину для счастья нужно 257 тыс. рублей в месяц. В сентябре прошлого года запросы были чуть скромнее – 250 тыс. рублей, в марте – 215 тыс. рублей.

Мужчинам для счастья требуется в среднем 280 тыс. рублей, женщинам – 235 тыс. рублей.

Топ-3 городов с самыми высокими запросами: Москва (290 тыс. рублей), Владивосток (276 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (264 тыс. рублей).

Уфа в рейтинге занимает девятое место: уфимца сделает счастливым доход в 246 тыс. рублей в месяц. Сумма чуть ниже, той, которую называли в сентябре 2024 года (248 тыс. рублей).