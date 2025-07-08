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В Башкортостане проживает более 59 тыс. многодетных семей

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова сегодня, в День семьи, любви и верности, рассказала о мерах соцподдержки в республике.

Башкортостан лидирует в ПФО по количеству многодетных семей – таковых более 59 тыс.

По словам министра, для семей с детьми в регионе доступно более 40 мер поддержки. Также в Башкортостане проживает сегодня 6469 замещающих семей с детьми, оставшимися без попечения родителей.

Более 300 семей на сегодняшний день награждены государственными наградами за заслуги в воспитании детей.

Башстат также отмечает, что крепкая семья входит в топ-3 главных жизненных целей в стране. Особенно это важно для молодежи (18-35 лет) – почти половина опрошенных мечтает о надежных и теплых отношениях.

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