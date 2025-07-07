Рустам Набиев взошел на вулкан Горелый на Камчатке

«Стою на вершине вулкана Горелый, Камчатка. В кратере образовалось такое вот красивое озеро», – подписал Набиев это видео в соцсетях.

Действующий вулкан Горелый расположен на юге полуострова Камчатка, в 80 км от Петропавловска-Камчатского.

Рустам Набиев остался без обеих ног после катастрофы в Омске, где в 2015 году обрушилась казарма учебного центра ВДВ.

После этого он установил несколько рекордов и стал первым в истории человеком, покорившим Эльбрус, Казбек, Манаслу, Килиманджаро, Аконкагуа и другие горы при помощи одних только рук.