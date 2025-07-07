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Рустам Набиев взошел на вулкан Горелый на Камчатке

Лауреат премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» «Уфа.Собака.ru», блогер, альпинист и общественный деятель Рустам Набиев рассказал о том, что покорил новую вершину.

«Стою на вершине вулкана Горелый, Камчатка. В кратере образовалось такое вот красивое озеро», – подписал Набиев это видео в соцсетях.

Действующий вулкан Горелый расположен на юге полуострова Камчатка, в 80 км от Петропавловска-Камчатского.

Рустам Набиев остался без обеих ног после катастрофы в Омске, где в 2015 году обрушилась казарма учебного центра ВДВ.

После этого он установил несколько рекордов и стал первым в истории человеком, покорившим Эльбрус, Казбек, Манаслу, Килиманджаро, Аконкагуа и другие горы при помощи одних только рук.

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