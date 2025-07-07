В Башкортостане на соревнованиях по мотокроссу пострадал ребенок

Об это сегодня, седьмого июля, сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

С подозрением на черепно-мозговую травму мальчика доставили в Нефтекамскую городскую больницу, где провели необходимые исследования.

После ребенка перевели в 17 детскую больницу для продолжения лечения. Сейчас он находится в отделении нейрохирургии, его состояние оценивается как средней степени тяжести.