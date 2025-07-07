Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

В Башкортостане на соревнованиях по мотокроссу пострадал ребенок

Авария на соревнованиях по мотокроссу в Нефтекамске чуть было не обернулась трагедией.

Об это сегодня, седьмого июля, сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

С подозрением на черепно-мозговую травму мальчика доставили в Нефтекамскую городскую больницу, где провели необходимые исследования.

После ребенка перевели в 17 детскую больницу для продолжения лечения. Сейчас он находится в отделении нейрохирургии, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: