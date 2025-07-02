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В Башкортостане появится новая выплата для семей с детьми

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан.

В ходе сессии глава кабмина рассказал о новой мере поддержки, которая появится в стране с июня 2026 года.

Это ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми и доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума.

НДФЛ будет пересчитываться по ставке 6%, разница – возвращаться семье. То есть фактически это новая категория налогового вычета.

«Это новая мера помощи. И к ее запуску надо готовиться уже сейчас. Заранее отладить все процессы. Донастроить информационные системы, чтобы процедуры были понятными и простыми для людей, не возникало сбоев. Прошу Министерство труда и Социальный фонд обратить на это особое внимание», – сказал глава правительства.

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